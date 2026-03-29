Catalanii vor să își întărească defensiva în această vară, iar Hansi Flick are un favorit pentru poziția de fundaș central pe care l-ar dori cu ardoare.

Este vorba despre Alessandro Bastoni pe care Inter nu îl va ceda cu ușurință.

Barcelona, ofertă de maxim 60 de milioane de euro pentru Bastoni

Catalanii sunt destul de hotărâți și vor să rezolve cât mai repede mutarea lui Alessandro Bastoni, căruia i-ar surâde un transfer la campioana Spaniei.

Mundo Deportivo a dezvăluit că oficialii Barcelonei pregătesc o ofertă între 55 și 60 de milioane de euro pentru fotbalistul italian. Rămâne de văzut dacă Inter va fi dispusă să îl cedeze pe Bastoni pentru o sumă sub cota sa din momentul de față.

Aceeași sursă informează că echipa lui Cristi Chivu știe despre interesul Barcelonei și caută în acest moment un posibil înlocuitor pentru fundașul italian.

Bastoni mai are contract cu „nerazzurrii” până în 2028 și este cotat la 70 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Fotbalistul de 26 de ani are un număr impresionant de 293 de partide în tricoul lui Inter, reușind 30 de assist-uri și opt goluri pentru formația italiană.