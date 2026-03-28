Starul lui Cristi Chivu pleacă la Barcelona: catalanii l-au convins și semnează

Catalanii vor să își întărească defensiva în această vară, iar Hansi Flick are un favorit pentru poziția de fundaș central pe care l-ar dori cu ardoare.

Este vorba despre Alessandro Bastoni pe care Inter nu îl va ceda cu ușurință.

Bastoni i-ar fi spus „da” Barcelonei

Fundașul de 26 de ani este omul de bază din defensiva lui Cristi Chivu și are un sezon excelent în tricoul „nerazzurrilor”, iar Barcelona îl consideră principala variantă pentru un transfer în această vară.

Din ultimele informații, Alessandro Bastoni ar fi acceptat să meargă la echipa antrenată de Hansi Flick, dar rămâne ca Barcelona să negocieze cu Inter.