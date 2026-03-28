Fotbalistul ia în calcul doar Barcelona: catalanii pot da lovitura

Catalanii își doresc să se întărească în această vară, iar zona în care Hansi Flick a cerut întăriri este cea defensivă.

Barcelona poate rezolva o mutare în apărare încă din această perioadă.

Fotbalistul care ia în calcul doar Barcelona

Unica mutare făcută de liderul din La Liga a fost aducerea sub formă de împrumut a lui Cancelo de la Al-Hilal, iar cu absentatele lui Balde și Kounde, fotbalistul portughez a devenit titular în echipa lui Hansi Flick.

Fabrizio Romano scrie că Joao Cancelo își dorește cu ardoare să rămână la Barcelona, iar formația blaugrana caută soluții pentru a-l transfera definitiv.