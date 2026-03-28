Fotbalistul ia în calcul doar Barcelona: catalanii pot da lovitura

Catalanii își doresc să se întărească în această vară, iar zona în care Hansi Flick a cerut întăriri este cea defensivă.
Barcelona poate rezolva o mutare în apărare încă din această perioadă.
Fotbalistul care ia în calcul doar Barcelona
Unica mutare făcută de liderul din La Liga a fost aducerea sub formă de împrumut a lui Cancelo de la Al-Hilal, iar cu absentatele lui Balde și Kounde, fotbalistul portughez a devenit titular în echipa lui Hansi Flick.
Fabrizio Romano scrie că Joao Cancelo își dorește cu ardoare să rămână la Barcelona, iar formația blaugrana caută soluții pentru a-l transfera definitiv.
Bastoni i-ar fi spus „da” Barcelonei
Fundașul de 26 de ani este omul de bază din defensiva lui Cristi Chivu și are un sezon excelent în tricoul „nerazzurrilor”, iar Barcelona îl consideră principala variantă pentru un transfer în această vară.
Din ultimele informații, Alessandro Bastoni ar fi acceptat să meargă la echipa antrenată de Hansi Flick, dar rămâne ca Barcelona să negocieze cu Inter.
Cu siguranță, echipa lui Cristi Chivu nu va cere o sumă mică în schimbul fundașului italian pentru că Bastoni mai are contract până în 2028 și este cotat la 70 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.
Fotbalistul de 26 de ani are un număr impresionant de 293 de partide în tricoul lui Inter, reușind 30 de assist-uri și opt goluri pentru formația italiană.