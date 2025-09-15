Elliot Anderson nu vrea la Manchester United

Manchester United ar fi făcut o ofertă de peste 80 de milioane de euro, în ultima perioadă de mercato, pentru internaționalul englez Elliot Anderson. Mijlocașul central este un jucător crescut la academia lui Newcastle United și a strâns 55 de meciuri pentru "Coțofene", în cele patru sezoane petrecute pe St. James' Park, înainte să fie vândut lui Nottingham Forest, în iulie 2024, pentru 41.2 milioane de euro.



Mijlocașul ar fi refuzat din start orice negociere, fiind încurajat și de discuția avută cu Ange Postecoglou, noul manager al echipei, care i-a transmis că îl consideră un jucător important în planurile sale. În acest moment, Manchester United ocupă locul al 14-lea în clasamentul din Premier League, în timp ce Forest se află pe un loc mai jos. Dar echipa din Nottinghamshire este încă angrenată în EFL Cup și Europa League, unde "Diavolii Roșii" nu joacă.



A devenit campion european U21, în acest an

Elliot Anderson (22 de ani) este născut la Whitley Bay (Tyne and Wear) și s-a format la juniorii cluburilor Wallsend Boys Club și Newcastle United. La nivel de seniori a evoluat pentru Newcastle United (2021-2022, 2023-2024), Bristol Rovers (2022 / împrumutat) și Nottingham Forest (2024-prezent).



Are 2 selecții pentru reprezentativa de seniori a Angliei, iar în palmares are Euro U21 (2025), o finală de EFL Cup (2022-2023), trofeul EFL Young Player of the Month (aprilie 2022) și includerea în UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2025).

Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș stânga și este cotat la 32 de milioane de euro. Acesta era supranumit "Geordie Maradona" de către fanii lui Newcastle.



Foto - Getty Images

