Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în sezonul trecut, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

De cealaltă parte, Nottingham Forest are o victorie, un egal și o înfrângere și vine după insuccesul, scor 0-3, din etapa trecută, suferit în fața lui West Ham.

Arsenal vine după înfrângerea din etapa trecută cu 0-1 în fața lui Liverpool. Meciul de pe Anfield a fost decis de execuția senzațională din lovitură liberă a lui Dominik Szoboszlai , iar „tunarii” au două victorii și o înfrângere în primele meciuri din Premier League.

Partida Arsenal - Nottingham Forest, din runda a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO . Meciul va putea fi vizionat și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Ange Postecoglou, prima conferință de presă la Nottingham Forest

Liber de contract din iunie, Postecoglou a semnat un contract pe două sezoane cu Nottingham Forest și l-a înlocuit pe portughezul Nuno Espirito Santo, cel care a fost demis de patronul Evangelos Marinakis după doar trei etape scurse din actualul sezon.

Câștigător de Europa League cu Tottenham, Ange Postecoglou a anunțat la prima sa conferință de presă de la Forest că obiectivul său este de a aduce trofee și pe City Ground. Nottingham va juca în 4 competiții: Premier League, Europa League, Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.



"Discuțiile cu Forest s-au purtat în weekend și s-au încheiat luni. Cei din staff-ul meu erau în diverse țări și a trebuit să ne decidem rapid, însă foarte rapid mi-am dat seama că este vorba de o oportunitate grozavă.



Sunt încântat să mă aflu aici. Nu eram sigur când va apărea o nouă oportunitate, însă acum sunt bucuros că revin în Premier League la cârma unui club cu istorie bogată.



Relația cu Evangelos Marinakis? Nu îl cunosc foarte bine însă ne-am văzut o dată la Atena, când mi-a oferit un trofeu din partea companiei sale care a contat foarte mult pentru mine deoarece am fost crescut în Austria, însă m-am născut în Grecia. Am avut o scurtă interacțiune cu el atunci și i-am admirat ambiția.



Am spus deja că vreau să câștig trofee aici pentru că asta am făcut toată cariera mea. Sunt chiar mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție. Cred că este o echipă echilibrată și competitivă", a spus Ange Postecoglou, potrivit BBC.

