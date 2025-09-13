LIVE VIDEO Arsenal - Nottingham Forest, în direct pe VOYO, de la 14:30! „Tunarii” se pot revanșa după înfrângerea cu Liverpool

Arsenal - Nottingham Forest, &icirc;n direct pe VOYO, de la 14:30! &bdquo;Tunarii&rdquo; se pot revanșa după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Liverpool Premier League
Arsenal - Nottingham Forest este în direct pe VOYO și va avea loc de la 14:30.

Arsenal - Nottingham Forest, în direct pe VOYO, de la 14:30

Partida Arsenal - Nottingham Forest, din runda a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO. Meciul va putea fi vizionat și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Arsenal vine după înfrângerea din etapa trecută cu 0-1 în fața lui Liverpool. Meciul de pe Anfield a fost decis de execuția senzațională din lovitură liberă a lui Dominik Szoboszlai, iar „tunarii” au două victorii și o înfrângere în primele meciuri din Premier League.

De cealaltă parte, Nottingham Forest are o victorie, un egal și o înfrângere și vine după insuccesul, scor 0-3, din etapa trecută, suferit în fața lui West Ham.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în sezonul trecut, iar atunci duelul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Ange Postecoglou, prima conferință de presă la Nottingham Forest

Liber de contract din iunie, Postecoglou a semnat un contract pe două sezoane cu Nottingham Forest și l-a înlocuit pe portughezul Nuno Espirito Santo, cel care a fost demis de patronul Evangelos Marinakis după doar trei etape scurse din actualul sezon.

Câștigător de Europa League cu Tottenham, Ange Postecoglou a anunțat la prima sa conferință de presă de la Forest că obiectivul său este de a aduce trofee și pe City Ground. Nottingham va juca în 4 competiții: Premier League, Europa League, Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

  • Ange Postecoglou va debuta pe banca lui Nottingham Forest în meciul de pe terenul lui Arsenal, programat duminică, de la ora 14:30, în direct pe VOYO.

"Discuțiile cu Forest s-au purtat în weekend și s-au încheiat luni. Cei din staff-ul meu erau în diverse țări și a trebuit să ne decidem rapid, însă foarte rapid mi-am dat seama că este vorba de o oportunitate grozavă.

Sunt încântat să mă aflu aici. Nu eram sigur când va apărea o nouă oportunitate, însă acum sunt bucuros că revin în Premier League la cârma unui club cu istorie bogată.

Relația cu Evangelos Marinakis? Nu îl cunosc foarte bine însă ne-am văzut o dată la Atena, când mi-a oferit un trofeu din partea companiei sale care a contat foarte mult pentru mine deoarece am fost crescut în Austria, însă m-am născut în Grecia. Am avut o scurtă interacțiune cu el atunci și i-am admirat ambiția.

Am spus deja că vreau să câștig trofee aici pentru că asta am făcut toată cariera mea. Sunt chiar mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție. Cred că este o echipă echilibrată și competitivă", a spus Ange Postecoglou, potrivit BBC.

Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor”
Steven Gerrard a descris într-un singur cuvânt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal
Pantilimon a văzut golul magnific din Liverpool - Arsenal și a reacționat pe măsură. Marica, replică savuroasă: ”Hai, măi, Panti, chiar așa?”
A picat transferul lui Screciu! Decizia luată de formația care îl avea în vizor
Minunea continuă: promovata în La Liga, neînvinsă și după deplasarea de la Sevilla! În lot e și un fotbalist român
Cât ghinion pentru Real Madrid! Încă un titular s-a accidentat și va lipsi o perioadă lungă
ACUM Lider nou în Liga 2, totul se poate schimba după meciurile de azi! Fratele lui Horațiu Moldovan debutează în poarta lui CS Dinamo
Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Ciprul pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: ”Era primul out!”

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică în China! Suma pusă "pe masă" pentru antrenor

Reacția lui CFR Cluj când a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Ordinul lui Gigi Becali, încălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

protv Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

