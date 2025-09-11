Ange Postecoglou și-a anunțat planurile mărețe de la Nottingham Forest. Ce spune despre Evangelos Marinakis

Ange Postecoglou și-a anunțat planurile mărețe de la Nottingham Forest. Ce spune despre Evangelos Marinakis
Ange Postecoglou (60 de ani) a revenit în Premier League și a semnat cu Nottingham Forest, la trei luni după ce a fost demis de la Tottenham.

Ange PostecoglouNottingham Forest
Liber de contract din iunie, Postecoglou a semnat un contract pe două sezoane cu Nottingham Forest și l-a înlocuit pe portughezul Nuno Espirito Santo, cel care a fost demis de patronul Evangelos Marinakis după doar trei etape scurse din actualul sezon.

Ange Postecoglou, prima conferință de presă la Nottingham Forest

Câștigător de Europa League cu Tottenham, Ange Postecoglou a anunțat la prima sa conferință de presă de la Forest că obiectivul său este de a aduce trofee și pe City Ground. Nottingham va juca în 4 competiții: Premier League, Europa League, Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

  • Ange Postecoglou va debuta pe banca lui Nottingham Forest în meciul de pe terenul lui Arsenal, programat duminică, de la ora 14:30, în direct pe VOYO.

"Discuțiile cu Forest s-au purtat în weekend și s-au încheiat luni. Cei din staff-ul meu erau în diverse țări și a trebuit să ne decidem rapid, însă foarte rapid mi-am dat seama că este vorba de o oportunitate grozavă.

Sunt încântat să mă aflu aici. Nu eram sigur când va apărea o nouă oportunitate, însă acum sunt bucuros că revin în Premier League la cârma unui club cu istorie bogată.

Relația cu Evangelos Marinakis? Nu îl cunosc foarte bine însă ne-am văzut o dată la Atena, când mi-a oferit un trofeu din partea companiei sale care a contat foarte mult pentru mine deoarece am fost crescut în Austria, însă m-am născut în Grecia. Am avut o scurtă interacțiune cu el atunci și i-am admirat ambiția.

Am spus deja că vreau să câștig trofee aici pentru că asta am făcut toată cariera mea. Sunt chiar mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție. Cred că este o echipă echilibrată și competitivă", a spus Ange Postecoglou, potrivit BBC.

Nottingham Forest, pe locul 10 după 3 etape

VIDEO Nottingham Forest, spulberată în ultima etapă, 0-3 contra lui West Ham

