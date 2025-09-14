Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii

Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City - Manchester United va fi LIVE pe VOYO, de la 18:30.

TAGS:
Manchester CityManchester UnitedPremier League
Din articol

Partida Manchester City - Manchester United, din runda a patra de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO

  • Meciul se vede și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Manchester City vine după înfrângerea din etapa trecută, scor 1-2, în fața lui Brighton și are doar o singură victorie în primele trei etape din Premier League. Trupa lui Pep Guardiola speră să redreseze chiar în Manchester derby acest start slab de sezon.

De cealaltă parte, Manchester United are o victorie, o remiză și un egal în primele trei meciuri din Premier League și vin după de pe teren propriu cu Burnely, scor 3-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate.

Costel Pantilimon: „El și Courtois sunt cei mai buni portari din lume”

În studio-ul Play On Sport, unde Cristi Pintea i-a avut invitați pe Florin GardoșCostel Pantilimon și Andru Nenciu, cel din urmă l-a întrebat pe fostul portar de la Manchester City, dacă Donnarumma este în top trei al portarilor din lume, la ora actuală.

Pantilimon nu a ezitat și a oferit un răspuns afirmativ, amintind de prestațiile incredibile ale italianului de la EURO 2020, dar și de forma excelentă din sezonul trecut a acestuia.

(n.r. Donnarumma intră în top trei portari ai lumii în acest moment?) Da, cu siguranță! Să ne aducem aminte ce contribuție a avut la titlul câștiga de PSG, dar și Champions League, dar eu nu aș vrea să uit Europeanul pe care el l-a făcut.

Vorbim de un portar care joacă de la 16 ani, iar în momentul de față are 24-25 de ani (n.r. 26 de ani).

(n.r. Îl poate afecta genul de accidentare pe care el avut-o, să îi scadă încredere, să nu fie lovit la nivelul capului, la nivelul feței la nivelul ochilor?) Se pare că nu a fost o problemă atât de mare, dar da! Te poate afecta, îți periclitează sănătatea, plus de asta îți provoacă o frică de a te mai arunca la anumite faze. Uite că nu a avut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Musiala, apropo de frică, nu a avut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Musiala.

Pare că nu l-a afectat! Este într-adevăr un portar pe val, după părerea mea el și Courtois sunt cei mai buni portari din lume, cu toate că pe Neuer nu l-aș scoate niciodată din calcul, mi se pare profilul perfect de portar, e un mix și face diferența la nivelul de tehnică”, a spus Costel Pantilimon, în emisiunea Play on Sport de pe VOYO.

Gianluigi Donnarumma a fost transferat în această vară de Manchester City de la PSG, în schimbul a 30 de milioane de euro.

Donnarumma a ajuns liber de contract la Paris Saint-Germain în 2021, venind de la AC Milan.

La clubul francez, internaţionalul italian (74 de selecţii) a disputat 161 de meciuri în toate competiţiile.

A câştigat o Ligă a Campionilor (2025), patru titluri de campion al Franţei (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe ale Franţei (2024, 2025) şi trei Supercupe ale (2022, 2023, 2024).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: &rdquo;Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa Rom&acirc;niei!&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol &icirc;n Manchester derby pe VOYO
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO
Manchester City, &icirc;ncă o lovitură! Fotbalistul a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2030
Manchester City, încă o lovitură! Fotbalistul a semnat până în 2030
Premier League revine s&acirc;mbătă! C&acirc;nd se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United
Premier League revine sâmbătă! Când se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana poate pune capăt crizei din Superligă
Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana poate pune capăt crizei din Superligă
Fenerbahce explică de ce l-a demis pe Jose Mourinho. Nu din cauza eliminării!
Fenerbahce explică de ce l-a demis pe Jose Mourinho. Nu din cauza eliminării!
Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic: &rdquo;Poate obține bani mulți pe el&rdquo;
Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic: ”Poate obține bani mulți pe el”
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. Cormoranii vizează revenirea &icirc;n fotoliul de lider
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Cormoranii" vizează revenirea în fotoliul de lider
Va fi următorul antrenor demis din Superliga?! Are probleme după doar două etape
Va fi următorul antrenor demis din Superliga?! Are probleme după doar două etape
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
C&acirc;t a contat Ianis Hagi &icirc;n victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB

Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

Concluzie clară a italienilor &icirc;n cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d Italia

Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia

Decizia luată de Alanyaspor &icirc;n cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

CITESTE SI
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat &icirc;nt&acirc;i cu mașinile

stirileprotv Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. &rdquo;Anunță decizii inexistente&rdquo;

stirileprotv PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!