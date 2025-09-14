Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii

Partida Manchester City - Manchester United, din runda a patra de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO.
Manchester City vine după înfrângerea din etapa trecută, scor 1-2, în fața lui Brighton și are doar o singură victorie în primele trei etape din Premier League. Trupa lui Pep Guardiola speră să redreseze chiar în Manchester derby acest start slab de sezon.
De cealaltă parte, Manchester United are o victorie, o remiză și un egal în primele trei meciuri din Premier League și vin după de pe teren propriu cu Burnely, scor 3-2.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate.
Costel Pantilimon: „El și Courtois sunt cei mai buni portari din lume”
În studio-ul Play On Sport, unde Cristi Pintea i-a avut invitați pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Andru Nenciu, cel din urmă l-a întrebat pe fostul portar de la Manchester City, dacă Donnarumma este în top trei al portarilor din lume, la ora actuală.
Pantilimon nu a ezitat și a oferit un răspuns afirmativ, amintind de prestațiile incredibile ale italianului de la EURO 2020, dar și de forma excelentă din sezonul trecut a acestuia.
(n.r. Donnarumma intră în top trei portari ai lumii în acest moment?) Da, cu siguranță! Să ne aducem aminte ce contribuție a avut la titlul câștiga de PSG, dar și Champions League, dar eu nu aș vrea să uit Europeanul pe care el l-a făcut.
Vorbim de un portar care joacă de la 16 ani, iar în momentul de față are 24-25 de ani (n.r. 26 de ani).
(n.r. Îl poate afecta genul de accidentare pe care el avut-o, să îi scadă încredere, să nu fie lovit la nivelul capului, la nivelul feței la nivelul ochilor?) Se pare că nu a fost o problemă atât de mare, dar da! Te poate afecta, îți periclitează sănătatea, plus de asta îți provoacă o frică de a te mai arunca la anumite faze. Uite că nu a avut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Musiala, apropo de frică, nu a avut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Musiala.
Pare că nu l-a afectat! Este într-adevăr un portar pe val, după părerea mea el și Courtois sunt cei mai buni portari din lume, cu toate că pe Neuer nu l-aș scoate niciodată din calcul, mi se pare profilul perfect de portar, e un mix și face diferența la nivelul de tehnică”, a spus Costel Pantilimon, în emisiunea Play on Sport de pe VOYO.
Gianluigi Donnarumma a fost transferat în această vară de Manchester City de la PSG, în schimbul a 30 de milioane de euro.
Donnarumma a ajuns liber de contract la Paris Saint-Germain în 2021, venind de la AC Milan.
La clubul francez, internaţionalul italian (74 de selecţii) a disputat 161 de meciuri în toate competiţiile.
A câştigat o Ligă a Campionilor (2025), patru titluri de campion al Franţei (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe ale Franţei (2024, 2025) şi trei Supercupe ale (2022, 2023, 2024).