AICI LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO Manchester City - Manchetser United 3-0

Manchester City s-a impus duminică, în derby-ul oraşului, învingând formaţia Manchester United, scor 3-0, pe teren propriu. Meciul a contat pentru etapa a patra din Premier League și a fost transmis în direct de VOYO.

Doku, omul cu pasele decisive, Haaland, omul cu golurile



Jeremy Doku a oferit assist-ul pentru golul cu care Phil Foden deschidea scorul în minutul 18 al meciului de pe Etihad, iar City conducea în Manchester Derby.

Imediat după pauză, Erling Haaland a dublat avantajul „cetăţenilor”, în minutul 53, tot din pasa lui Jeremy Doku.

Tabela a fost închisă de acelaşi inepuizabil Erling Haaland, în minutul 68 şi Manchester City – Manchester United s-a terminat 3-0.

Echipa lui Pep Guardiola a reuşit astfel a doua victorie stagională şi a ajuns la o ”zestre” de 6 puncte, care o plasează pe locul 8 în Premier League.

Marea rivală Manchester United e abia pe locul 14, cu 4 puncte.

Rezumatul video al meciului Manchester City - Manchester United 3-0

