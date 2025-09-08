L-au convins și semnează! Andre Onana pleacă de la Manchester United

Turcii s-au arătat interesați de serviciile portarului camerunez care și-a pierdut postul de titular la Manchester United. În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar mutarea se va materializa, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.



Andre Onana semnează cu Trabzonspor!



Având în vedere că a pierdut postul de titular, Onana și-a dorit să plece la o echipă la care poate să primească mai multe șanse. Trabzonspor l-a convins cu același salariu ca cel de la Manchester United, adică 2,6 milioane de euro pe an.



În plus, turcii îi vor oferi niște bonusuri de performanță, dar și o primă consistentă de instalare, astfel că venitul său va fi mai mare față de cel de la United.

