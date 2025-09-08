L-au convins și semnează! Andre Onana pleacă de la Manchester United

Andre Onana pleacă de la Manchester United
Andre Onana pleacă de la Manchester United și va semna în Turcia, cu Trabzonspor.

Andre Onana Manchester United Trabzonspor
Turcii s-au arătat interesați de serviciile portarului camerunez care și-a pierdut postul de titular la Manchester United. În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar mutarea se va materializa, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Andre Onana semnează cu Trabzonspor!

Având în vedere că a pierdut postul de titular, Onana și-a dorit să plece la o echipă la care poate să primească mai multe șanse. Trabzonspor l-a convins cu același salariu ca cel de la Manchester United, adică 2,6 milioane de euro pe an.

În plus, turcii îi vor oferi niște bonusuri de performanță, dar și o primă consistentă de instalare, astfel că venitul său va fi mai mare față de cel de la United.

În primele trei etape din Premier League, Amorim a mers pe mâna portarului turc Altay Bayindir (27 de ani), pe care United l-a adus de la Fenerbahce în urmă cu două sezoane.

Onana a evoluat între 2016 și 2022 la Ajax Amsterdam, după care a prins un transfer la Inter Milano, din postura de jucător liber de contract. A stat un singur sezon pe ”Meazza”, iar United l-a transferat pentru 50,2 milioane de euro!

