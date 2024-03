Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”

Potrivit The Sun, Nottingham Forest a încălcat regulile privind profitul și sustenabilitatea, fapt pentru care i-au fost reținute patru puncte în clasamentul Premier League.

”Conform regulamentului financiar fair-play, cluburile nu pot pierde mai mult de 105 milioane de lire sterline în trei sezoane”, notează sursa citată mai sus.

Nottingham Forest a coborât, astfel, pe locul 18 în clasament cu 21 puncte, după cele patru reținute. Clubul are șase victorii, șapte remize și 16 eșecuri după 29 de etape.

”În Championship, lui Nottingham nu i s-a permis să piardă mai mult de 61 de milioane de lire sterline pe an. De la promovare, clubul a aruncat banii pe 42 de jucători.

Echipa și-a doborât recordul de transferuri de trei ori pentru Taiwo Awoniyi, Morgan Gibbs-White și Ibrahim Sangare.

În cazul lor împotriva panoului independent, Nottingham a recunoscut încălcarea, dar a susținut că au încălcat regulile timp de doar două luni”, au mai scris cei de la The Sun.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Nottingham Forest ia în considerare să facă recurs după ce i-au fost reduse cele patru puncte. Decizia îi revine clubului.

???????? Nottingham Forest are currently considering an appeal after four-point deduction.

Decision up to the club and their lawyers. pic.twitter.com/wLvyDutGyN