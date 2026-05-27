Primul transfer dorit de Enzo Maresca la Manchester City: 115 milioane de euro!

Potrivit presei din Anglia, primul nume de pe lista „cetățenilor” este Elliot Anderson, mijlocașul lui Nottingham Forest.

Manchester City pregătește o ofertă uriașă

După nouă sezoane petrecute pe Etihad, Bernardo Silva se va despărți de City, iar oficialii campioanei Angliei caută deja un înlocuitor.

Inițial s-a discutat despre varianta Enzo Fernandez de la Chelsea, însă pista s-a răcit în ultimele zile.

Conform Daily Mail, favoritul lui Maresca este Elliot Anderson, fotbalist convocat în lotul Angliei pentru Cupa Mondială. Mijlocașul de 23 de ani ar fi deja tentat de mutarea pe Etihad, deși este dorit și de Manchester United.

Problema rămâne suma cerută de patronul lui Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Oficialii „pădurarilor” îl evaluează pe Anderson la peste 115 milioane de euro.