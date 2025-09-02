Grimsby a folosit un fotbalist fără drept de joc în șocul cu Manchester United! Decizia clubului de pe Old Trafford

Manchester United a suferit un eșec istoric în Cupa Ligii Angliei, fiind eliminată săptămâna trecută de Grimsby Town, o formație din liga a patra, scor 2-2 (11-12 d.l.d.).

La câteva zile după zile după marea surpriză reușită de clubul din League Two, English Football League (EFL) a anunțat că Grimsby a fost sancționată cu o amendă de 20.000 de lire sterline pentru că a folosit un fotbalist fără drept de joc în confruntarea cu Manchester United.

Jucătorul în cauză este Clarke Oduor (26 de ani), un mijlocaș din Kenya recent transferat de Grimsby, care a fost înregistrat pentru meciul din Cupa Ligii cu un minut mai târziu decât termenul limită stabilit de EFL.

Oduor a fost introdus în minutul 73 al meciului cu Manchester United și a fost singurul jucător al lui Grimsby care a ratat la loviturile de departajare. Chiar clubul din League Two a fost cel care și-a dat seama de această neregulă și a anunțat EFL, la o zi după meci, scrie The Athletic.

Manchester United a refuzat să ceară rejucarea sau victoria la masa verde

Grimsby a scăpat doar cu amenda de 20.000 de lire sterline, însă va plăti momentan doar 10.000 către EFL. Cealaltă jumătate va trebui achitată numai în cazul în care va folosi încă un fotbalist fără drept de joc până la finalul sezonului 2025/2026.

Daily Mail dezvăluie că Manchester United a refuzat să ceară o rejucare a meciului sau o victorie la masa verde după ce Grimsby a recunoscut că Clarke Oduor nu avea drept de joc.

În runda următoarea din Cupa Ligii Angliei, Grimsby va înfrunta o formație din Championship, Sheffield Wednesday.

