Grimsby a folosit un fotbalist fără drept de joc în șocul cu Manchester United! Decizia clubului de pe Old Trafford

Grimsby a folosit un fotbalist fără drept de joc în șocul cu Manchester United

La câteva zile după zile după marea surpriză reușită de clubul din League Two, English Football League (EFL) a anunțat că Grimsby a fost sancționată cu o amendă de 20.000 de lire sterline pentru că a folosit un fotbalist fără drept de joc în confruntarea cu Manchester United.



Jucătorul în cauză este Clarke Oduor (26 de ani), un mijlocaș din Kenya recent transferat de Grimsby, care a fost înregistrat pentru meciul din Cupa Ligii cu un minut mai târziu decât termenul limită stabilit de EFL.



Oduor a fost introdus în minutul 73 al meciului cu Manchester United și a fost singurul jucător al lui Grimsby care a ratat la loviturile de departajare. Chiar clubul din League Two a fost cel care și-a dat seama de această neregulă și a anunțat EFL, la o zi după meci, scrie The Athletic.

