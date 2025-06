Articol susținut de Superbet

Anglia - Germania este marea finală de la EURO U21. Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 22:00, la Bratislava, pe stadionul ”Tehelne pole”. Meciul va fi în direct pe VOYO!



EURO U21 | Anglia - Germania, în direct pe VOYO! Finală tare la Campionatul European din Slovacia



Ca să ajungă în finală, Anglia a terminat Grupa B cu patru puncte, pe poziția secundă, după ce a înregistrat o singură victorie (3-1 vs. Cehia), un egal (0-0 vs. Slovenia) și un eșec (1-2 vs. Germania).



În sferturi, englezii i-au învins cu 3-1 pe spanioli, în timp ce în semifinalele turneului final din Slovacia, Anglia a trecut de Olanda cu 2-1.



De cealaltă parte, Germania a încheiat Grupa B cu maximum de puncte, după 3-0 cu Slovenia, 4-2 cu Cehia și 2-1 cu Anglia. În sferturi, nemții au învins-o pe Italia cu 3-2, iar în semifinale au câștigat cu Franța, scor 3-0.

