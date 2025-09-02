Manchester United a bifat o singură victorie în primele trei etape din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.



Echipa de pe Old Trafford a învins-o pe Burnley cu 3-2, în rest, a consemnat un egal cu Fulham, scor 1-1, și un rezultat negativ înregistrat în prima etapă cu Arsenal, scor 0-1.



Jamie Carragher știe ce de ce Manchester United nu îl demite pe Amorim: ”E foarte, foarte bun la asta”



Jamie Carragher, o legendă în Premier League, care a jucat însă pentru rivala lui United, Liverpool, consideră că abilitățile lui Ruben Amorim de a vorbi îl țin în viață pe Old Trafford.



”E foarte bun în conferințele de presă, dar pentru că nu câștigă, e genul de situație în care ți-ai dori să tacă. Dacă ar fi câștigat, am fi spus cu toții 'ce personaj!'.



Acum e mare presiune pentru revenirea lui Jose Mourinho în fotbalul englez, pentru că el era 'box office', spunea lucruri memorabile, dar mai important, câștiga. Când eram copil și Brian Clough vorbea, îl ascultai, pentru că era un câștigător.



Eu cred că, dacă Amorim n-ar fi atât de carismatic și atât de atrăgător în conferințe, probabil că și-ar fi pierdut postul mult mai devreme. Uitându-ne la rezultate, sunt îngrozitoare!”, a spus Jamie Carragher la The Overlap.



Amorim a semnat cu United în noiembrie 2024 și a bifat de atunci 46 de apariții pe banca tehnică a echipei și a înregistrat o medie de 1,37 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

