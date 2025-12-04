Manchester City, favorită pentru semnătura lui Marc Guehi! 8 grupări de top luptă pentru căpitanul lui Crystal Palace

Pep Guardiola îl vede pe Guehi drept succesorul pe termen lung al stoperului John Stones (31 de ani), informează Transfer News Live, citând Football Insider.

Manchester City a câștigat prim-planul în cursa pentru semnătura lui Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul grupării Crystal Palace.

🚨 Manchester City are now LEADING the race to sign Crystal Palace defender Marc Guéhi as they eye a long-term successor to John Stones. 👀🔵 Liverpool are still right in the mix, with other top clubs — but City are pushing hardest for a deal. 💪🔥 Crystal Palace do not want… pic.twitter.com/joVTQl5RWB

Liverpool păstrează, de asemenea, o poziție bună în lupta pentru serviciile internaționalului englez cu 26 de selecții și un gol, pe lângă alte cluburi de top.

Contractul lui Guehi cu formația Crystal Palace expiră pe 30.06.2026. Pentru a nu-l pierde liber de contract în vară, conducerea clubului este dispusă să îi ofere în ianuarie un salariu anual de 35 de milioane de lire sterline.

Guehi, un fotbalist tentant pentru forțele Europei

Manchester City și Liverpool nu sunt singurele cluburi puternice interesate de Marc Guehi. Manchester United completează lista numelor importante din Premier League.

Din La Liga îl monitorizează cele mai importante 3 formații: Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid. Bayern Munchen și Inter Milano vor să profite, de asemenea, de situația contractuală a căpitanului de la Crystal Palace.

