Manchester City, favorită pentru semnătura lui Marc Guehi! 8 grupări de top luptă pentru căpitanul lui Crystal Palace

Manchester City a câștigat prim-planul în cursa pentru semnătura lui Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul grupării Crystal Palace.
Manchester City, în prim-plan în lupta pentru Marc Guehi
Pep Guardiola îl vede pe Guehi drept succesorul pe termen lung al stoperului John Stones (31 de ani), informează Transfer News Live, citând Football Insider.
Liverpool păstrează, de asemenea, o poziție bună în lupta pentru serviciile internaționalului englez cu 26 de selecții și un gol, pe lângă alte cluburi de top.
Contractul lui Guehi cu formația Crystal Palace expiră pe 30.06.2026. Pentru a nu-l pierde liber de contract în vară, conducerea clubului este dispusă să îi ofere în ianuarie un salariu anual de 35 de milioane de lire sterline.
Guehi, un fotbalist tentant pentru forțele Europei
Manchester City și Liverpool nu sunt singurele cluburi puternice interesate de Marc Guehi. Manchester United completează lista numelor importante din Premier League.
Din La Liga îl monitorizează cele mai importante 3 formații: Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid. Bayern Munchen și Inter Milano vor să profite, de asemenea, de situația contractuală a căpitanului de la Crystal Palace.