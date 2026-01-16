Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi

Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi Premier League
Schimbări importante la Crystal Palace, care urmează să își piardă atât căpitanul de echipă, cât și antrenorul.

Marc GuehiCrystal PalaceOliver Glasner
La conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland (sâmbătă, ora 17:00, în direct pe VOYO), managerul Oliver Glasner a anunțat că nu își va prelungi contractul cu Crystal Palace scadent în vară.

Oliver Glasner pleacă de la Crystal Palace la finalul sezonului

"Decizia o luasem de câteva luni. Am avut o întâlnire cu Steve Parish (n.r - președintele lui Crystal Palace) în octombrie, când a fost pauza pentru meciurile naționalelor. După o lungă discuție, i-am transmis că nu voi semna un nou contract. Am decis la acel moment că e bine să rămână între noi această informație.

I-am spus lui Steve că îmi doresc o nouă provocare. I-am transmis asta încă din octombrie, deci nu are legătură cu transferurile. Am avut o relație grozavă", a spus Glasner.

Glasner, numit în februarie 2024, a avut un parcurs remarcabil alături de Crystal Palace, iar în 2025 a cucerit două trofee: Cupa Angliei și Supercupa Angliei.

Acum, Palace traversează o perioadă neagră, cu 9 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Ultima a fost și cea mai rușinoasă, eliminare din FA Cup contra lui Macclesfield, formație din liga a șasea, scor 1-2.

În campionat, Crystal Palace se află pe locul 13 după 21 de etape, cu 28 de puncte.

Marc Guehi, căpitanul lui Crystal Palace, vândut la Manchester City

Tot vineri, presa britanică a anunțat un acord între Manchester City și Crystal Palace privind transferul lui Marc Guehi. Căpitanul formației londoneze și component al naționalei Angliei, intrat în ultimele șase luni de contract, se va alătura încă de acum echipei lui Pep Guardiola.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Crystal Palace se va alege cu aproximativ 20 de milioane de lire sterline, mult sub așteptările anterioare ale clubului de pe Selhursk Park, însă o sumă normală având în vedere că Guehi e la final de contract.

"Din ce înțeleg, discuțiile privind transferul lui Marc Guehi se află în fazele finale. Nu putem confirma pentru că încă nu a fost finalizat, dar Marc nu va fi în lotul lui Palace pentru partida de mâine", a mai pus managerul Oliver Glasner.

VIDEO Crystal Palace - Aston Villa 0-0, în ultima etapă din Premier League

