Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi

La conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland (sâmbătă, ora 17:00, în direct pe VOYO), managerul Oliver Glasner a anunțat că nu își va prelungi contractul cu Crystal Palace scadent în vară.

Oliver Glasner pleacă de la Crystal Palace la finalul sezonului



"Decizia o luasem de câteva luni. Am avut o întâlnire cu Steve Parish (n.r - președintele lui Crystal Palace) în octombrie, când a fost pauza pentru meciurile naționalelor. După o lungă discuție, i-am transmis că nu voi semna un nou contract. Am decis la acel moment că e bine să rămână între noi această informație.



I-am spus lui Steve că îmi doresc o nouă provocare. I-am transmis asta încă din octombrie, deci nu are legătură cu transferurile. Am avut o relație grozavă", a spus Glasner.



Glasner, numit în februarie 2024, a avut un parcurs remarcabil alături de Crystal Palace, iar în 2025 a cucerit două trofee: Cupa Angliei și Supercupa Angliei.



Acum, Palace traversează o perioadă neagră, cu 9 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Ultima a fost și cea mai rușinoasă, eliminare din FA Cup contra lui Macclesfield, formație din liga a șasea, scor 1-2.



În campionat, Crystal Palace se află pe locul 13 după 21 de etape, cu 28 de puncte.

