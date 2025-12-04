Manchester United - West Ham, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Meci tare în Premier League!

Manchester United - West Ham, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Meci tare în Premier League! Premier League
Premier League e pe VOYO!

Manchester UnitedWest HamVoyoPremier League
Manchester United - West Ham

Manchester United - West Ham e meciul care încheie etapa cu numărul 14 din eșalonul de elită al Angliei. Cele două grupări se întâlnesc pe Old Trafford joi seară, de la ora 22:00.

Manchester United - West Ham, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Meci tare în Premier League!

În clasament, echipa pregătită de Ruben Amorim se situează pe locul 9 cu 21 de puncte. În 13 etape, ”diavolii roșii” au bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei remize și patru eșecuri.

De cealaltă parte, West Ham e într-o situație critică. ”Ciocănarii” sunt în ”zona fierbinte” cu 11 puncte. Trei câștiguri, două rezultate de egalitate și opt înfrângeri au consemnat până acum londonezii.

Cum arată clasamentul

