Mutare bombă la Inter! Fotbalistul de 50.000.000 de euro, pe lista lui Chivu

„Nerazzurri” își doresc să îi ofere lui Cristi Chivu o echipă competitivă cu care să se poată bate pentru toate trofeele puse în joc într-un sezon.

Inter vrea să dea lovitura prin aducerea unui jucător pentru care se bat formații extrem din importante din fotbalul european.



Cristi Chivu ar putea da lovitura și să aducă gratis un super jucător



Este vorba despre Marc Guehi, fotbalist ce va rămâne liber de contract în vara din 2026 și care își dorește să o părăsească pe Crystal Palace.

Astfel, oricare echipă l-ar convinge pe fundașul englez să semneze ar face o super afacere, pentru că îl va aduce gratuit pe jucătorul cotat la 50 de milioane de euro, conform Transfermarkt.com.