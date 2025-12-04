Rodrygo vrea să plece de la Real Madrid! Prețul fixat pentru cei 6 giganți din Premier League interesați de brazilian

Rodrygo (24 de ani) își dorește să plece de la Real Madrid la una dintre formațiile importante din Premier League interesate de serviciile sale.

Rodrygo vrea să plece de la Real Madrid, dar clubul nu cedează

Starul brazilian are nevoie de mai multe minute de joc pentru a fi sigur că va fi convocat de Carlo Ancelotti la Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic.

Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea și Tottenham urmăresc cu interes situația jucătorului de bandă al madrilenilor, informează Transfer News Live, citând Team Talk.

