Presa din Spania scrie că FC Barcelona a pus ochii pe fundașul Marc Guehi (25 de ani), de la Crystal Palace. Apărătorul central va intra în curând în ultimele șase luni de contract, astfel că în vară ar putea pleca gratis de la Londra.



Marc Guehi ar putea ajunge la FC Barcelona



Fundașul Marc Guehi a fost foarte aproape de a semna cu Liverpool în vara acestui an. "Cormoranii" au pus pe masă o ofertă de 40 de milioane de euro, dar actele nu au fost procesate la timp. Astfel că transferul nu s-a putut realiza înainte de închiderea perioadei de mercato.



Astfel, fundașul a rămas la Crystal Palace, dar interesul lui Liverpool nu a dispărut. Echipa lui Arne Slot intenționează să revină cu o propunere în ianuarie.



Totuși, potrivit Football Espana, FC Barcelona este pregătită să intervină și să se lupte pentru semnătura jucătorului. Catalanii caută un fundaș central de calitate, iar profilul lui Guehi ar fi pe placul lui Hansi Flick.



În schimb, Real Madrid a decis să se retragă din cursă. „Galacticii” sunt orientați acum către alte două variante: Dayot Upamecano (Bayern Munchen) și Ibrahima Konate (Liverpool).

