Marc Guehi (25 de ani), fundașul central ivorian dorit și de Liverpool, va semna cu cei de la Manchester City. Negocierile au avansat rapid în ultimele ore, iar cele două părți par să fi ajuns la un acord.
Fundașul a intrat în ultimele șase luni de contract cu Crystal Palace. Londonezii riscau să-l piardă gratis în vară, dar vor obține, totuși, o sumă de bani pentru că-l vor ceda încă din această fereastră de mercato.
Manchester City îl transferă pe Marc Guehi de la Crystal Palace
Jurnalistul Fabrizio Romano anunță acordul dintre cele două părți. Guehi și-a dat și el ”OK-ul” pentru un transfer pe Etihad Stadium, iar Palace ar urma să încaseze nu mai puțin de 20 de milioane de lire sterline, echivalentul a 23 de milioane de euro.
Suma este una mică, având în vedere că Guehi este evaluat de site-urile de specialitate la 55 de milioane de euro și era unul dintre cei mai buni jucători ai lui Crystal Palace din ultimele sezoane.
Ivorianul, titular incontestabil pe postul de fundaș central, a bifat 33 de partide în acest sezon pentru Palace, în toate competițiile, reușind să bifeze trei goluri și patru assist-uri.
Manchester City se bate la titlu cu Arsenal
Chiar dacă vine după trei rezultate de egalitate la rând, Manchester City este pe locul doi, cu 43 de puncte, la șase puncte distanță de primul loc, ocupat de Arsenal, și este considerată principala contracanditată a ”tunarilor” în cursa pentru trofeul din Premier League.
Următorul meci al lui Manchester City va marca un derby. ”Cetățenii” se vor deplasa pe Old Trafford pentru a se duela cu rivala Manchester United, sâmbătă, de la ora 14:30.