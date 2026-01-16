Marc Guehi (25 de ani), fundașul central ivorian dorit și de Liverpool, va semna cu cei de la Manchester City. Negocierile au avansat rapid în ultimele ore, iar cele două părți par să fi ajuns la un acord.



Fundașul a intrat în ultimele șase luni de contract cu Crystal Palace. Londonezii riscau să-l piardă gratis în vară, dar vor obține, totuși, o sumă de bani pentru că-l vor ceda încă din această fereastră de mercato.



Manchester City îl transferă pe Marc Guehi de la Crystal Palace



Jurnalistul Fabrizio Romano anunță acordul dintre cele două părți. Guehi și-a dat și el ”OK-ul” pentru un transfer pe Etihad Stadium, iar Palace ar urma să încaseze nu mai puțin de 20 de milioane de lire sterline, echivalentul a 23 de milioane de euro.

