Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Marc GuehiManchester CityCrystal Palace
Marc Guehi (25 de ani), fundașul central ivorian dorit și de Liverpool, va semna cu cei de la Manchester City. Negocierile au avansat rapid în ultimele ore, iar cele două părți par să fi ajuns la un acord.

Fundașul a intrat în ultimele șase luni de contract cu Crystal Palace. Londonezii riscau să-l piardă gratis în vară, dar vor obține, totuși, o sumă de bani pentru că-l vor ceda încă din această fereastră de mercato.

Manchester City îl transferă pe Marc Guehi de la Crystal Palace

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță acordul dintre cele două părți. Guehi și-a dat și el ”OK-ul” pentru un transfer pe Etihad Stadium, iar Palace ar urma să încaseze nu mai puțin de 20 de milioane de lire sterline, echivalentul a 23 de milioane de euro.

Suma este una mică, având în vedere că Guehi este evaluat de site-urile de specialitate la 55 de milioane de euro și era unul dintre cei mai buni jucători ai lui Crystal Palace din ultimele sezoane.

Ivorianul, titular incontestabil pe postul de fundaș central, a bifat 33 de partide în acest sezon pentru Palace, în toate competițiile, reușind să bifeze trei goluri și patru assist-uri.

Manchester City se bate la titlu cu Arsenal

Chiar dacă vine după trei rezultate de egalitate la rând, Manchester City este pe locul doi, cu 43 de puncte, la șase puncte distanță de primul loc, ocupat de Arsenal, și este considerată principala contracanditată a ”tunarilor” în cursa pentru trofeul din Premier League.

Următorul meci al lui Manchester City va marca un derby. ”Cetățenii” se vor deplasa pe Old Trafford pentru a se duela cu rivala Manchester United, sâmbătă, de la ora 14:30.

Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
Refuzată de Cîrjan, Metalist Harkov a acționat imediat. Anunț oficial al ucrainenilor
Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Gigi Becali a făcut anunțul: e OUT pentru FC Argeș - FCSB!
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
Gigi Becali a făcut anunțul: e OUT pentru FC Argeș - FCSB!
Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi
Manchester City dă lovitura și îi ”fură” transferul lui Liverpool: ”Asta s-a întâmplat în ultimele 12 ore”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

