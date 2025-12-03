Analiza lui Dan Chilom

A doua cea mai iubită echipă din Anglia, FC Liverpool, întâlnește azi pe Sunderland (locul 6), formație care, în acest moment, este cu două locuri peste “cormorani”, cu 22 de puncte după 13 etape. Liverpool (locul 8) are 21 de puncte și tot atâtea meciuri disputate.



Dacă ofensiva lui Arne Slot am putea spune că arată decent, cu 20 de goluri marcate în 13 etape, defensiva pare a fi punctul slab, cu 20 de goluri primite în tot atâtea etape. O medie de peste 1,5 goluri încasate pe meci.



Echipe probabile



Liverpool: Mamardashvili, Jones, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike



Antrenor: A. Slot



Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Xhaka, Sadiki, Traore, Le Fee, Talbi, Isidor

Antrenor: R. Le Bris

În ultimele 5 confruntări directe, Sunderland nu a reușit să facă decât două egaluri, Liverpool conducând cu 3-0. Pe Anfield, unde se dispută și partida de azi, Sunderland nu a mai câștigat din 1983, atunci când se impunea cu 1-0.

Casele de pariuri îi oferă echipei lui Slot o cotă de 1.37 la victorie, deși nu a mai câștigat în campionat, pe propriul teren, de pe 1 Noiembrie.



“Pisicile” ocupă poziția a 11a într-un top al deplasărilor, cu 7 puncte din 6 meciuri, și au o cotă de 8.00 la victorie în seara asta.



În ultimele 10 confruntări directe, Liverpool conduce cu 6-0.



Pronosticul “ Liverpool marchează peste 1,5 goluri în meci” este extrem de pariat la casele de pariuri din Anglia.



Stuart Attwell va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,46 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii.



Sugestia Sport.ro

Ambele echipe marchează