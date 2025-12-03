Erling Haaland, golgheterul la zi din Premier League de la Manchester City (15 goluri), a devenit cel mai rapid jucător care a atins pragul de 100 de goluri marcate în campionatul Angliei, cu un şut puternic cu stângul. Reușita a avut loc în minutul 17 al unei victorii spectaculoase cu 5-4 în deplasare, cu Fulham, marţi.

Erling Haaland, fotbalistul care înscrie cel mai rapid 100 de goluri în Premier League

Jeremy Doku i-a pasat norvegianului, care a finalizat cu un şut din prima, reuşind performanţa în 111 meciuri, cu 13 mai puţine decât precedentul deţinător al recordului, Alan Shearer.

Shearer continuă să dețină recordul absolut de goluri marcate, 260 în Premier League. Haaland, în vârstă de 25 de ani, pare capabil să-l depăşească.

Haaland l-a uimit și pe Guardiola

Inclusiv tehnicianul Pep Guardiola s-a arătat surprins de recordul elevului său.

„Dacă mi-ai fi spus când a venit că va marca 100 de goluri în 111 meciuri, ţi-aş fi răspuns: «Eşti sigur?» Cifrele sunt incredibile. Astăzi a fost incredibil.

Este incredibil, impresionant. A fost extraordinar, astăzi a fost de necrezut. A marcat un gol fantastic. Sper că este înfometat să continue cu acest club pentru a marca din ce în ce mai multe goluri. Mă bucur pentru el, mă bucur pentru echipă că i-a oferit această zi”, a declarat antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola.

Reacția lui Erling Haaland

Haaland, al cărui tată, Alf-Inge, a urmărit meciul din tribune la Craven Cottage, a transmis că momentul a fost special.



„Este un moment de mândrie, clubul '100' este ceva extraordinar. Să reuşeşti asta atât de repede este uimitor. Sunt mândru, sunt fericit. Am spus-o de multe ori: un atacant al lui City ar trebui să înscrie multe goluri1 Asta e treaba mea, asta încerc să fac. Şi nu mă descurc rău! Ar fi trebuit să fac hat-trick, am avut câteva ocazii. Trebuie să exersez”, a declarat Erling Haaland, citat de agenția News.ro.

