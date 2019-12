Mai vine Ibrahimovic la Everton? Ancelotti a dezvaluit totul: "O sa il sun!" Ce spune noul antrenor al "caramelelor" despre Zlatan

Carlo Ancelotti este noul antrenor al celor de la Everton.

In urma cu cateva zile Zalatan Ibrahimovic era dat de presa internationala ca si transferat la Everton. Anuntul a plecat de la ziaristul italian, Tancredi Palmeri, care a sustinut ca Ibrahimovic este in discutii avansate cu gruparea din Liverpool.

Carlo Ancelotii a lamurit situatia in ceea ce il priveste pe Zlatan si a spus ca il asteapta in Liverpool daca vrea sa vina, dar nu pentru a juca.

"Ibrahimovic si-a terminat contractul in Statele Unite ale Americi si chiar nu stiu ce planuri de viitor are. Nu stiu, o sa il sun. Probabil il voi suna sa ii spun ca daca vrea sa vina in Liverpool sa petreaca ceva timp, poate sa vina. Dar nu sa joace!", a spus Ancelotti.

Ibrahimovic si-a incheiat contractul in aceasta iarna cu LA Galaxy, echipa pentru care a marcat 53 de goluri si a dat 17 pase decisive, in 52 de meciuri jucate. Ajuns la 38 de ani, Zlatan nu duce lipsa de oferte si este dorit in continuare de mai multe cluburi din Serie A, printre care si AC Milan.