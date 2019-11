Pana ieri era un idol, de astazi nu mai inseamna aproape nimic! Fanii lui Malmo au luat FOC dupa ce au aflat ca Ibrahimovic va prelua alt club din Suedia! Ce mesaj i-au transmis

Fanii celor de la Malmo sunt furios pe faptul ca Ibrahimovic a preluat alt club din Suedia.

Zlatan Ibrahimovic a postat marti pe contul sau de Instagram un video cu tricoul celor de la Hammarby.

Presa internationala a speculat pe seama acestui lucru si s-a grabit sa afirme ca aceasta va fi noua echipa a starului suedez. Adevarul este insa altul: Ibrahimovic devine patronul clubului suedez.

Anuntul a fost facut in mod oficial in aceasta dimineata si pe site-ul oficial al formatiei suedze. "Saptamana aceasta, reprezentantii clubului Hammarby s-au intalnit cu firma AEG si Zlatan Ibrahimovic in Los Angeles. AEG a informat Hammarby ca a vandut jumatate din proprietatea sa catre Ibrahimovic, ceea ce inseamna ca Ibrahimovic devine proprietarul acestor actiuni", se arata in comunicatul clubului. Potrivit tranzactiei, Ibrahimovic va detine 25% din actiuni. Starul suedez promite sa transforme Hammarby intr-o forta a Peninsulei Scandinave si a Europei.

Fanii celor de la Malmo au luat foc cand au auzit de decizia starului suedez si au tinut sa transmita un mesaj prin intermediul retelelor de socializare.

"A gresit cand a spus ca orasul Malmo va fi fericit pentru el. Nu suntem fericiti. Nu cred ca e cineva fericit pentru el. El vrea ca alt club din Suedia sa fie mai bun decat clubul care l-a facut ceea ce este. S-a opus lui Malmo ca oras, iar situatia sa nu mai e apreciata. Din acest moment Ibrahimovic mai inseamna pentru noi doar jucatorul vandut pentru 8 milioane de euro, nimic mai mult", au scris fanii celor de la Malmo.

Malmo este echipa la care s-a lansat Ibrahimovic. A jucat pentru suedezi in perioada 1999-2001 si a marcat 18 goluri in 47 de meciuri. A mai jucat pentru Ajax, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchster United si LA Galaxy.