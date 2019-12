VOR SA IL DEA JOS! Ultimul act de VANDALISM facut impotriva lui Zlatan Ibrahimovic! Ce au putut sa faca fanii lui Malmo

Zlatan i-a infuriat pe fanii lui Malmo dupa ce a cumparat 25% din actiunile clubului Hammarby, rivala lui Malmo. De cand a dat vestea, fanii i-au vandalizat statuia si casa suedezului din oras, scriind in dreptul statuii "Tigan", vopsind-o cu spray si dand foc acesteia.

Ultimul act de vandalism a fost incercarea fanilor de a da jos statuia lui Ibrahimovic. Acestia s-au folosit de un fierstrau si au incercat sa ii taie picioarele, insa au fost opriti la timp de catre politie.

Statuia lui Zlatan a fost inaugurata in luna octombrie a acestui an, in cinstea carierei sale, dar si a faptului ca si-a inceput cariera la Malmo.

