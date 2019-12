Aventuri din viata lui Zlatan: "L-am lovit si l-am trimis la spital." Patru ani a asteptat Ibrahimovic sa se razbune pe un jucator

Ibrahimovic si-a adus aminte de un moment in cariera sa, in care si-a dorit foarte mult sa se razbune pe un jucator.

Este vorba de Marco Materazzi, care a avut o intrare criminala asupra lui Ibrahimovic in anul 2006, intr-un meci dintre Juventus si Inter.

Zlatan a fost schimbat atunci Fabio Capello, desi Zlatan a spus ca vrea sa revina pe teren. Suedezul nu si-a mai putut lua revansa fata de Materazzi si a fost nevoit sa astepte 4 ani pentru o noua confruntare.

In anul 2010, Ibrahimovic juca pentru AC Milan si a avut parte de duelul mult asteptat cu Materazzi, care se afla tot la Inter.

"In primul joc, in derby-ul din sezonul 2010-2011 au fost toti impotriva mea. Este ok, asta ma motiveaza. Dar, daca nu iti pastrezi controlul nu este bine. Iti pierzi capul si faci lucruri stupide. Am obtinut un penalty. Cine m-a faultat? Materazzi. 1-0 pentru Milan. In repriza a doua Materazzi a venit la mine si l-am lovit cu o miscare de Taekwondo. L-am trimis la spital. Dejan Stankovic m-a intrebat: <De ce ai facut asta?>. Si i-am raspuns: Am asteptat acest moment de 4 ani. Asta e motivul. Apoi am plecat, ce oferi aia primesti", a povestit Ibrahimovic intr-un interviu acordat celor de la GQ.

Milan a castigat acel meci, multumita singurului gol al meciului marcat de Ibrahimovic.

Zlatan este asteptat sa revina la AC Milan dupa ce i-a expirat contractul cu Los Angeles Galaxy.

