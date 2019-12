Ibrahimovic, mereu surprinzator: l-a criticat pe Ronaldo, dar a fost impresionat de un alt jucator! Cine e favoritul lui Zlatan

Zlatan Ibrahimovic are rar cuvinte de lauda pentru adversari sau colegi, astfel ca atunci cand Ibra vorbeste in termeni laudativi despre un jucator devine rapid o stire.

Ibrahimovic l-a criticat de curand pe Cristiano Ronaldo, dar s-a declarat impresionat de Mbappe. Intr-un interviu pentru revista GQ, starul suedez l-a laudat pe tanarul jucator al PSG-ului.



"Este un fotbalist care face diferenta. In plus este inca extrem de tanar si speram sa isi continue ascensiunea si sa munceasca la fel de mult. La 19 ani este deja un star al fotbalului mondial. Sper ca aceasta foame de fotbal sa nu-i dispara si sa ramana la fel de pasionat de acest sport. Si mai mult, sa castige si mai multe lucruri in cariera sa. Pentru asta, va trebui sa aiba mintea limpede, ceea ce uneori, nu e deloc usor", a declarat Zlatan Ibrahimovic.

Mbappe este deja noul star al fotbalului mondial. Pustiul francez i-a depasit deja pe Messi si Ronaldo care la varsta sa nu aveau 100 de goluri marcate. In acest sezon, Mbappe a marcat deja 13 goluri si are si 8 pase decisive.