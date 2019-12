Aproape de revenirea in fotbalul din Europa! Zlatan Ibrahimovic se intoarce la un club de traditie

Ajuns la 38 de ani, Zlatan Ibrahimovic este aproape de revenirea la AC MIlan, scriu britanicii de la The Telegraph.

Zlatan se poate intoarce in fotbalul european dupa experienta din Statele Unite de la LA Galaxy. Veteranul suedez va semna zilele viitoare un contract valabil pana in vara cu AC Milan, un club pentru care a mai jucat doua sezoane.

Amanarea unui anunt oficial vine din neintelegerile legate de durata contractului. Sefii gruparii lombarde vor sa rezolve cat mai repede situatia, iar Zlatan sa fie prezentat pe 15 decembrie, atunci cand clubul sarbatoreste 120 de ani de la infiintare.

Daca va reusi sa aiba evolutii bune, Ibrahimovic ar mai putea sa continue inca un sezon in Serie A.

Intre 2010 si 2012, Ibrahimovic a marcat 56 de goluri si a oferit 24 de pase decisive in 85 de meciuri oficiale. In MLS, "Ibra" a punctat de 31 de ori in 31 de meciuri disputate pentru Los Angeles Galaxy.

In Serie A, Milan se afla abia pe pozitia a 11-a cu doar 17 puncte in 14 runde disputate.