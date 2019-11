SOC TOTAL in Europa: Ibrahimovic a devenit PATRON! A cumparat 25% din actiuni si promite sa creeze un GIGANT: "Nu exista limite!"

Zlatan Ibrahimovic a postat marti pe contul sau de Instagram un video cu tricoul celor de la Hammarby.

Presa internationala a speculat pe seama acestui lucru si s-a grabit sa afirme ca aceasta va fi noua echipa a starului suedez. Adevarul este insa altul: Ibrahimovic devine patronul clubului suedez.

Anuntul a fost facut in mod oficial in aceasta dimineata si pe site-ul oficial al formatiei suedze. "Saptamana aceasta, reprezentantii clubului Hammarby s-au intalnit cu firma AEG si Zlatan Ibrahimovic in Los Angeles. AEG a informat Hammarby ca a vandut jumatate din proprietatea sa catre Ibrahimovic, ceea ce inseamna ca Ibrahimovic devine proprietarul acestor actiuni", se arata in comunicatul clubului.

Potrivit tranzactiei, Ibrahimovic va detine 25% din actiuni. Starul suedez promite sa transforme Hammarby intr-o forta a Peninsulei Scandinave si a Europei.

"Cat de mare poate deveni Hammarby? Nu exista limite! E un proiect total diferit si sunt foarte motivat. Astept cu nerabdare sa lucrez in fotbal dintr-o alta postura. Nu doar de pe teren, desi s-ar putea sa plusez si sa intru si pe teren daca nu sunt prea batran. Dar nu ca jucator, mai degraba sa ajut la antrenamente daca va fi nevoie de ajutorul meu", a declarat Ibrahimovic pentru Aftonbladet.