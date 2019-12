Raspunsul TAIOS al lui Ibrahimovic la intrebarea: "Il vei intalni pe adevaratul Ronaldo in Italia?" Atac FARA PRECEDENT la adresa portughezului

Zlatan Ibrahimovic se pregateste de revenirea in Serie A.

Suedezul a anuntat revenirea in campionatul italian printr-un interviu acordat in GQ Italia, insa nu a mentionat numele echipei la care va juca, desi apropiatii sustin ca ar merge la Milan.

In acelasi interviu, Zlatan a fost intrebat daca il va intalni pe adevaratul Ronaldo in Italia, moment in care nu si-a muscat limba, atacandu-l taios pe Cristiano Ronaldo prin raspunsurile sale.

"Nu se pune problema de asa ceva. Adevaratul Ronaldo este brazilianul. Cel din Serie A nu este un talent natural, ci rezultatul multor ani de munca", a declarat Ibrahimovic.

Reporter: Crezi ca sosirea portughezului la "Batrana Doamna" a fost o provocare?

Ibrahimovic: A semnat cu o echipa care a castigat Serie A de 7 ori consecutiv. Sa mergi la un asemenea club nu e o provocare. Daca voia o provocare, trebuia sa se duca la Juventus cand era in Serie B, pentru a o promova in Serie A si sa o duca din nou in varful ierarhiei.

Relatia dintre cei doi a fost intotdeauna tensionata. In anul 2018, dupa ce Luka Modric a primit Balonul de Aur, Ibrahimovic a facut o afirmatie dura.

"Acum stim ca aceste trofee nu au fost castigate de Cristiano Ronaldo, ci de Florentino Perez", a declarat in acel moment suedezul.