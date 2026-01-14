Acuzat, în mai 2024, de încălcări ale regulamentelui privind pariurile, Lucas Paqueta putea primi o suspendare uriașă. În urma unor investigaţii începute în vara anului 2023, Federaţia Engleză de Fotbal a decis să îl acuze pe Lucas Paqueta (acum în vârstă de 28 de ani) de presupuse încălcări ale regulilor de pariere.

Organizația a cercetat activităţi suspecte la pariuri, legate de patru cartonaşe galbene primite de brazilian în 2022 şi 2023.

Lucas Paqueta, de la West Ham, vrea să se transfere la Flamengo

A fost un moment care i-a marcat în sens negativ cariera brazilianului, care apoi a cunoscut evoluții mai slabe, care nu l-au mai plasat, așa cum era la acel moment, în calcule pentru un transfer chiar și la Manchester City, iar ”cetățenii” erau gata să ofere până la 100 de milioane de euro!

În acest sezon de Premier League, Paqueta are 19 meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă, dar ar vrea să plece de la West Ham, în țara natală, în Brazilia, la Flamengo. Chiar și-ar fi dat acordul pentru trecerea în Brazilia, dar rămâne de văzut dacă oferta care va fi făcută va fi acceptată și de West Ham.

Presa din Anglia anunță că formația din cel mai puternic campionat din lume dorește mai mult de 40 de milioane de euro, sumă pe care ar putea să o plătească, se pare, Flamengo.

Evoluțiile lui Lucas Paqueta la West Ham, în scădere după scandal

În perioada petrecută la West Ham, Paqueta a adunat 139 de meciuri, 23 de goluri și 15 pase decisive. El a ajuns la formația din Anglia în august 2022, de la Lyon, 43 de milioane de euro.

Înainte, el a mai jucat la AC Milan și Flamengo.

