Owen Cooper a strălucit în miniseria Adolescence, care a reușit să viralizeze o parte a problemelor pe care le întâmpină părinții și școlarii, în societatea britanică de astăzi.

Radicalizarea văzută sub protecția anonimatului din online, presiunea socială și sănătatea mintală sunt câteva dintre temele principale ale serialului în care Owen Cooper a jucat cu o pricepere ieșită din comun, la debutul său în lumea cinematografică.

Owen Cooper, fan Liverpool: a menționat You'll Never Walk Alone în discurs, în gala Globurilor de Aur

Tânărul născut în Warrington a convins sute de mii de oameni, chiar la primul rol avut în cariera de actor.

În septembrie 2025, în gala Premiilor Emmy, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător, iar anul 2026 l-a început cu un Glob de Aur primit pentru cea mai bună interpretare masculină într-un rol secundar.

În discursul ținut în cadrul galei Globurilor de Aur, Owen Cooper a făcut o mențiune către clubul pe care îl susține în Premier League, campioana în exercițiu, Liverpool FC.