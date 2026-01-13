FOTO Adolescentul anului 2025 a câștigat Globul de Aur și a dezvăluit ce echipă din Premier League susține

Adolescentul anului 2025 a câștigat Globul de Aur și a dezvăluit ce echipă din Premier League susține Premier League
Owen Cooper (16 ani), felicitat de un club uriaș din Premier League, după ce a primit încă un premiu semnificativ în industria cinematografiei.

Owen CooperLiverpoolPremier LeagueGloburile de Aur
Owen Cooper a strălucit în miniseria Adolescence, care a reușit să viralizeze o parte a problemelor pe care le întâmpină părinții și școlarii, în societatea britanică de astăzi.

Radicalizarea văzută sub protecția anonimatului din online, presiunea socială și sănătatea mintală sunt câteva dintre temele principale ale serialului în care Owen Cooper a jucat cu o pricepere ieșită din comun, la debutul său în lumea cinematografică.

Owen Cooper, fan Liverpool: a menționat You'll Never Walk Alone în discurs, în gala Globurilor de Aur

Tânărul născut în Warrington a convins sute de mii de oameni, chiar la primul rol avut în cariera de actor.

În septembrie 2025, în gala Premiilor Emmy, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător, iar anul 2026 l-a început cu un Glob de Aur primit pentru cea mai bună interpretare masculină într-un rol secundar.

În discursul ținut în cadrul galei Globurilor de Aur, Owen Cooper a făcut o mențiune către clubul pe care îl susține în Premier League, campioana în exercițiu, Liverpool FC.

Puștiul din serialul care a zguduit lumea în 2025, felicitat de Liverpool FC

„Să stau aici, la Globurile de Aur, nu pare deloc real. Ce a început ca ceva la care credeam că m-aș putea descurca, sau poate aș putea fi groaznic... a fost un risc pe care mi l-am asumat: m-am dus la cursuri de actorie, eram singurul băiat de acolo, a fost stânjenitor, dar am trecut peste.

Dar încă sunt un ucenic, încă învăț în fiecare zi. Nu aș fi aici fără voi. Este o nebunie, ce se întâmplă?,” s-a întrebat puștiul, înainte de a-și încheia discursul: „Să vină 2026. You'll Never Walk Alone,” a spus Owen Cooper, conform BBC, referindu-se la melodia cântată de fanii Liverpool înaintea oricărui meci disputat pe Anfield.

„Felicitări fanului Liverpool, Owen Cooper, pentru câștigarea Globului de Aur. You'll Never Walk Alone,” a replicat Liverpool FC pe rețelele sociale.

Toate meciurile din Premier League și FA Cup se văd în exclusivitate pe VOYO.

