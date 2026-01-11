Imaginile suferinței la Londra. Stadionul a amuțit după ce un fotbalist s-a prăbușit pe teren și a fost transportat de urgență la spital

Daniel Paraschiv a spart gheața la Rapid! Ce a spus Costel Gâlcă despre noul atacant al giuleștenilor

Îl contrazice Ianis Zicu pe Gică Popescu?! Antrenorul Farului vine cu o altă perspectivă după declarațiile președintelui

Manchester United - Brighton 0-1, ACUM pe VOYO | Joc modest pentru ”diavoli”

Foto: Captură VOYO

În minutul 38 al meciului, West Ham a executat un corner, iar fundașul grec Konstantinos Mavropanos a rămas întins pe gazon, după un duel dur la cap în aglomerația din careu.



Echipa medicală a intrat pe teren și i-a acordat primele îngrijiri stoperului de la West Ham. Partida a fost oprită minute bune, până când Mavropanos a părăsit suprafața de teren pe targă.



În minutele tensionate, tot stadionul a amuțit. ”Ciocănarii” au pregătit schimbarea lui Mavropanos cu Pablo. ”Sper să fie bine, nu arată bine deloc”, a scris un fan pe Twitter/X.



Cu 9 minute a prelungit ”centralul” prima repriză, care s-a reluat în minutul 45+1, după ce Mavropanos a fost scos cu targa de pe teren și transportat de urgență la spital.

