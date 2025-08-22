Lucas Paqueta, ce bijuterie! Gol de generic West Ham, apoi a urmat tăvălugul lui Chelsea

În minutul 6, Lucas Paqueta a luat o acțiune pe cont propriu, a beneficiat de spațiul lăsat de jucătorii lui Chelsea și a șutat cu stângul de la aproape 25 de metri.



Șutul brazilianului a fost perfect, direct sub transversală, fără șansă pentru portarul Robert Sanchez. Pentru decarul lui West Ham a fost primul gol din acest sezon de Premier League. În sezonul trecut, Paqueta a înscris 4 goluri în 33 de partide din campionat.

Prima repriză din derby-ul londonez a continuat la fel de spectaculos. Chelsea a egalat după doar nouă minute prin Joao Pedro, iar West Ham a avut un gol anulat al lui Fullkrug pentru un ofsaid.

Până la pauză, Chelsea a demonstrat de ce este campioana lumii. Au ieșit la rampă Pedro Neto, autorul celui de-al doilea gol, și Estevao, puștiul brazilian care a pasat decisiv la golul de 3-1 al lui Enzo.

VIDEO Golul lui Enzo Fernandez din West Ham - Chelsea

