Clubul englez West Ham United a confirmat miercuri că mijlocaşul brazilian Lucas Paqueta se va transfera în zilele următoare la Flamengo Rio de Janeiro, într-o tranzacţie record pentru America de Sud.

Sumă-record în America de Sud pentru Lucas Paqueta

Lucas Paqueta (28 de ani) revine la Flamengo după mai bine de şase ani de la plecarea sa în Europa, în anul 2019. El a jucat la AC Milan şi Olympique Lyon, iar în 2022 ajungea la West Ham United.

Acum, după 139 de meciuri în Premier League şi 23 de goluri înscrise pentru „ciocănari”, mijlocaşul ofensiv se pregăteşte să se întoarcă în Brazilia.

West Ham a confirmat oficial

Miercuri, West Ham a confirmat că internaţionalul brazilian a primit permisiunea de a se supune controlului medical la Flamengo, în urma acordului încheiat între cele două cluburi privind suma de transfer.

Paqueta se va alătura campioanei Braziliei pentru 42 de milioane de euro. Această tranzacţie va deveni cea mai scumpă din istoria Americii de Sud.

În comunicatul său, West Ham, echipă aflată în prezent pe locul 18 în Premier League, a indicat că Lucas Paqueta şi-a exprimat dorinţa de a pleca în Brazilia.

Suspectat într-un scandal de trucare a meciurilor, jucătorul în vârstă de 28 de ani fusese absolvit de Federaţia Engleză de Fotbal în iulie 2025.



News.ro

