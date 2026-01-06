EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, West Ham United și Nottingham Forest se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei cu numărul 21 din Premier League.

Partida se dispută pe London Stadium din capitala britanică.



West Ham și Nottingham Forest au inclusiv trofee europene în palmares



Este un veritabil derby al durerii între două foste câștigătoare de competiții europene.

West Ham (Conference League 2023 și Cupa Cupelor 1965) este pe locul 18, primul care duce la retrogradare, iar Nottingham Forest (două trofee Champions League consecutive pe vremea când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, 1979 și 1980) se află imediat deasupra, pe locul 17.



Clasamentul din Premier League

