Nottingham Forest a învins-o marţi seara, în deplasare, cu 2-1 pe West Ham United, în etapa a 21-a din Premier League, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

Murillo, autogol în minutul cu ghinion 13



Brazilianul Murillo a deschis scorul pe London Stadium cu un autogol cu capul în minutul 13 și West Ham conducea cu 1-0 la pauză în derby-ul durerii din Premier League.

Cândva câștigătoare de trofee europene (West Ham - Conference League în 2023 și Cupa Cupelor în 1965, Nottingham Forest - două trofee Champions League consecutive, în 1979 și 1980), cele două echipe luptă acum pentru evitarea retrogradării în Championship.

Nottingham Forest a egalat în minutul 55, prin argentinianul Nicolas Dominguez, pentru ca în minutul 85 să primească un penalty.

După trei minute de verificări, VAR a validat decizia arbitrului şi Morgan Gibbs-White a înscris în minutul 89 din lovitura de la 11 metri și a adus astfel cele trei puncte oaspeților.

”Pădurarii” sunt pe locul 17, primul al salvării de la retrogradare, în timp ce ”ciocănarii” sunt pe 18, poziție de Championship.

