"Cormoranii" pot plăti 100 de milioane de euro pentru Greenwood

Liverpool este dispusă să achite 100 de milioane de euro pentru transferul lui Mason Greenwood, unul dintre cei mai valoroși tineri jucători englezi, dar care a avut de suferit din cauza unui caz mediatizat în care a fost acuzat de tentativă de viol și amenințări cu moartea. În acest moment, atacantul este golgheterul campionatului francez (11 reușite) și a strâns 24 de meciuri și 16 goluri în toate competițiile pentru Marseille, ocupanta locului al treilea în Ligue 1.



De transferul său mai sunt interesate FC Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Juventus, Inter Milano și Tottenham. Greenwood poate deveni al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool, după Alexander Isak (Newcastle United / 144 milioane de euro) și Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / 134 milioane de euro).



A fost implicat într-un scandal uriaș

Mason Greenwood (24 de ani) este născut la Bradford și a fost legitimat la Manchester United (2018-2023), Getafe (2023-2024) și Olympique Marseille (2024-prezent). El are un meci pentru naționala de seniori a Angliei, dar nu a mai intrat în vederile Federaţiei Engleze de Fotbal pentru a fi selecţionat, după ce a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune asupra partenerei sale, în 2022, fiind suspendat de clubul Manchester United, la momentul respectiv. După ce a fost arestat, eliberat pe cauțiune și reîncarcerat pentru încălcarea condițiilor de probațiune, fotbalistul a scăpat de urmărirea penală, după ce s-a împăcat cu presupusa sa victimă.



Atacantul a îndeplinit toate formalităţile necesare pentru a fi selecţionat de Jamaica și ar putea fi prezent la barajul intercontinetal (Noua Caledonie, ulterior RD Congo) de care "The Reggae Boyz" trebuie să treacă pentru a ajunge la CM 2026 și a face parte din Grupa K (Portugalia, Columbia, Uzbekistan).

Foto - Getty Images

