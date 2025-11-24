Prezența masivă a presei engleze la conferința de presă l-a făcut pe italian să fie ferm în privința fotbalistului venit de la Manchester United.

Întrebat despre viața și comportamentul lui Greenwood la Marseille, De Zerbi a refuzat categoric să intre în detalii personale.

„Nu intru în viața privată a nimănui, nici măcar a copiilor mei. Greenwood e un băiat bun, a plătit un preț foarte mare pentru ce s-a întâmplat. A găsit aici mediul potrivit pentru el, noi i-am întins o mână. S-a comportat impecabil, e un tip introvertit. Pe mine mă întristează ce i s-a întâmplat în viață, pentru că eu îl cunosc ca o persoană complet diferită de cea descrisă în Anglia”, a spus De Zerbi la conferința de presă.

Care e faza cu Mason Greenwood

Cariera lui Mason Greenwood a fost complet dată peste cap în 2022, când a fost acuzat de viol, agresiune și comportament coercitiv.

În februarie 2023, procurorii britanici au anunțat renunțarea la toate acuzațiile, după ce martorii-cheie s-au retras, iar noi elemente apărute în anchetă au făcut ca dosarul să fie închis.

Suporterii lui Manchester United s-au opus vehement revenirii lui Greenwood și clubul a decis că fotbalistul nu va mai juca pentru „diavoli”. Așa a ajuns la OM, club pentru care a adunat momentan 52 de meciuri, a înscris 33 de goluri și a livrat 10 pase decisive.

