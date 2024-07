Manchester United a decis să-l vândă pe Greenwood, acesta nefiind parte din planurile antrenorului Erik ten Hag pentru sezonul viitor.

În sezonul trecut, Greenwood a evoluat sub formă de împrumut la Getafe, în prima ligă spaniolă.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Manchester United și Olympique Marseille au ajuns la un acord privind transferul lui Greenwood pentru suma de 30 de milioane de euro. Pe lângă această sumă, Manchester United va păstra un procent de 50% dintr-un eventual viitor transfer al jucătorului.

Greenwood și-a dat deja acordul pentru transfer și urmează să ajungă în curând la Marseille, unde va efectua vizita medicală și va semna un contract pe cinci ani, anunță italianul.

"Manchester United au confirat zborul lui Mason Greenwood la Marseiile. Greenwood va lua un avion privat și va face vizita medicală, după va semna un contract pe 5 ani cu formația OM. Here we go!", a scris Fabrizio Romano, pe Twitter.

????⚪️???? Manchester United authorized Mason Greenwood to travel to Marseille.

Greenwood will take private flight, undergo medical tests and sign five year deal as new OM player.

Green light from Man United, documents in place.

Here we go, already confirmed. pic.twitter.com/iIGCLycKRC