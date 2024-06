Transfer controversat! Un club uriaș e gata să plătească 30 de milioane pentru transferul lui Greenwood

El a fost împrumutat în stagiunea recent încheiată la Getafe, dar acum ar trebui să revină sub comanda lui Erik ten Hag (54 de ani). Numai că oficialii de pe Old Trafford sunt de părere că ar fi mai bine să renunțe la Mason Greenwood. Atacantul a fost pus sub acuzare pentru tentativă de viol, agresiune și comportament manipulativ, însă aceste acuzații au fost retrase între timp și Greenwood s-a întors pe teren.

Lazio vrea să-l transfere pe Greenwood

Daily Mail anunță că Lazio a pus ochii pe Mason Greenwood. Potrivit sursei citate, italienii ar fi gata să achite 30 de milioane de lire sterline pentru transferul definitiv al controversatului atacant britanic.

Potrivit sursei citate, Lazio ar fi de părere că acest transfer îl va ajuta pe tacant să revină mai repede la forma care l-a consacrat. Greenwood mai are contract cu Manchester United până în 2025. Acesta are la activ 129 de meciuri pentru United, unde a înscris 35 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

După ce a scăpat de ancheta poliției, Mason Greenwood s-a întors pe gazon. Jucătorul a fost împrumutat în La Liga, la Getafe, în sezonul recent încheiat. În Spania, britanicul a înscris 10 goluri și pasat decisiv în șase rânduri.

Greenwood a fost arestat

La început, spaniolii au avut păreri împărțite legat de sosirea lui Mason Greenwood în cantonamentul lui Manchester United.

În total, atacantul Mason Greenwood a înscris zece goluri și a livrat trei pase decisive. El aare la activ și prezență în naționala de seniori a Angliei.

În ianuarie 2022 a început o anchetă după ce s-au îngresitrat plângeri împotriva lui Greenwood. Atacantul a fost reținut de poliție după ce iubita lui s-a plâns că a fost bătută de către fotbalist. Între timp au fost retrase toate acuzațiile, iar Greenwood a redevenit un om liber.

Manchester United a decis să rămână protejată și nu avrea să-l mai folosească pe Greenwood pe gazon. Unii microbiști l-au contestat pe jucător și după verdictul final.

Un reprezentat al procuratorii (CPS, procuratura britanică), "retragerea unor martori cheie şi elemente noi" au dus la retragerea acuzaţiilor. "În aceste circumstanţe, suntem obligaţi să închidem cazul", a adăugat acesta. Așa a scăpat Greenwood de procesul cu fosta sa iubită..