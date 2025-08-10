Mason Greenwood, atacantul lui Marseille, a fost protagonistul unui conflict violent cu Tyrone Mings, căpitanul lui Aston Villa, care a explodat și i-a rupt echipamentul în văzul tuturor, scrie TheSun.



Scandalul a izbucnit în timpul partidei amicale dintre Aston Villa și Olympique Marseille, disputată pe Stade Velodrome. Fostul atacant de la Manchester United, Mason Greenwood, a comis un fault cinic și complet inutil asupra lui Amadou Onana, pe care l-a lovit cu o întârziere evidentă, doborându-l la pământ.



Gestul atacantului l-a înfuriat pe Tyrone Mings. Fundașul de 32 de ani, fost coleg cu Greenwood la naționala Angliei, nu a stat pe gânduri. A luat mingea, s-a năpustit spre Greenwood, care înfrunta deja un Onana nervos, și l-a înșfăcat de tricou. Zâmbetul de pe fața lui Greenwood a dispărut instantaneu când Mings l-a bruscat și l-a învârtit, sfâșiindu-i tricoul.



Colegii de la Marseille au intervenit rapid pentru a-l proteja pe Greenwood de furia fundașului de la Villa.



Mings, erou pe rețelele de socializare

Incidentul a devenit imediat viral, iar fanii au reacționat prompt, lăudându-l pe Mings pentru gestul său.



"Tyrone Mings pur și simplu l-a «mototolit» pe Mason Greenwood", a scris un suporter. Altcineva a adăugat: "Acesta este unul dintre motivele pentru care îl iubim atât de mult la Villa". Comentariile au continuat să curgă: "Ce om, Tyrone Mings!", "Respectul meu pentru Tyrone Mings a crescut enorm" și "Tyrone Mings este acum jucătorul meu preferat".



Paradoxal, în ciuda conflictului, Greenwood a fost cel care a deschis scorul, marcând în minutul 5. John McGinn a egalat pentru Villa, însă o "dublă" a fostului căpitan de la Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a stabilit scorul final, 3-1 pentru Marseille.

