Prețul lui Semenyo este de peste 90 de milioane de euro

Liverpool anunță o perioadă de mercato spectaculoasă și în ianuarie 2026. "Roș-albii" și-au anunțat deja intenția de a-l transfera pe Antoine Semenyo, atacant pentru care Bournemouth dorește 90-100 de milioane de euro. Acesta este considerat înlocuitorul perfect pentru vedeta Mohamed Salah (33 de ani), al cărui contract va expira în 2027.

Bournemouth ocupă locul al patrulea în Premier League, după opt etape disputate din actualul sezon, iar Semenyo a strâns șase goluri și trei pase decisive, fiind folosit în toate meciurile jucate de echipa sa.



În ultima perioadă de transferuri, "Cormoranii" i-au transferat pe Alexander Isak (Newcastle United / 145 mil. euro), Florian Wirtz (B. Leverkusen / 125 mil. euro), Hugo Ekitike (E. Frankfurt / 95 mil. euro), Milos Kerkez (Bournemouth / 47 mil. euro), Jeremie Frimpong (B. Leverkusen / 40 mil. euro), Giovanni Leoni (Parma / 31 mil. euro), Armin Pecsi (Ak. Puskas / 1.8 mil. euro) și Freddie Woodman (preston North End / gratis).



Va juca la CM 2026 cu naționala Ghanei

Antoine Semenyo (25 de ani / 185 cm) este născut în cartierul Chelsea din Londra, tatăl său fiind Larry Semenyo un fost fotbalist ghanez. A jucat pentru Bristol City (2018, 2019-2020, 2021-2023), Bath City (2018 / împrumutat), Newport County (2018-2019 / împrumutat), Sunderland (2020 / împrumutat) și Bournemouth (2023-prezent).



Are 31 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Ghanei. În palmares are EFL Championship Player of the Month (ianuarie 2022), Bristol City Young Player of the Year (2021-2022) și PFA Premier League Fans’ Player of the Month (septembrie 2025). Va participa la CM 2026 cu Black Stars. Poate juca ca extremă dreapta, atacant central și extremă stânga și este cotat la 55 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

