E bătaie pe semnătura lui Neymar! Brazilianul, gata să pună cerneala pe contract

Neymar a contribuit decisiv la salvarea lui Santos de la retrogradare în acest sezon, după a jucat cu un risc mare de accidentare din cauza leziunilor de la menisc.

Brazilianul mai are contract cu Santos până la finalul acestui an, iar apoi este liber să semneze cu orice echipă.



Flamengo vrea să „i-l sufle” pe Neymar lui Santos



Santos va încerca să îi prelungească înțelegerea jucătorului de 33 de ani, dar are un adversar în ceea ce privește semnarea lui Neymar: Flamengo.

Flamengo este hotărâtă să îl aducă pe Neymar, conform Goal.com, iar mutarea i-ar putea surâde brazilianului pentru că ar putea juca la un nivel mai ridicat dacă ar semna cu echipa campioană a Braziliei.

Acesta ar fi un avantaj pentru Neymar, care și-ar crește șansele să fie convocat de Carlo Ancelotti în selecționata Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026.

Marcelo Teixeira a declarat că dorința lui Santos este de a-l păstra pe Neymar, dar echipa nu poate să treacă peste dorința starului.

