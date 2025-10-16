PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze

PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze Ligue 1
PSG e foarte aproape să facă o mișcare excelentă.

Willian Pacho prelungire contract PSG Ligue 1
PSG a avut un sezon incredibil în 2024/2025 și a câștigat aproape toate trofeele posibile sub comanda lui Luis Enrique.

Echipa pariziană își dorește să repete performanța reușită în stagiunea trecută și vrea să își păstreze jucătorii valoroși pe care îi are în lot.

  • Meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO.

Willian Pacho va semna prelungirea cu PSG până în 2030

Willian Pacho a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la câștigarea triplei în sezonul trecut, iar jucătorul venit de la Frankfurt în vara din 2024 s-a remarcat în mai multe rânduri.

Ecuadorianul a fost adus de la echipa din Germania în schimbul a 40 de milioane de euro, iar PSG a hotărât să îi prelungească contractul până în 2030 și să îi mărească salariul, conform lequipe.fr.

În prezent, Pacho câștigă 4,5 milioane de euro pe an la gruparea pariziană, iar performanțele sale din Champions League i-au adus această prelungire de contract cu avantajele aferente ei.

Fundașul de 24 de ani a adunat 64 de meciuri în tricoul lui PSG și a reușit două pase decisive.

65 de milioane de euro este cota lui Willian Pacho, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

"Care e diferența între Real Madrid și PSG?" Răspunsul lui Kylian Mbappe nu îi va plăcea fostei sale echipe
Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"
Frenkie de Jong, discurs fără ocolișuri după ce PSG a învins Barcelona în minutul 90: "Au fost mai buni!"
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va întâmpla la București: "Asta o să vă facă viața grea"
Record de asistență pe Arena Națională?! Anunțul făcut de Dinamo: „Interesul vostru uriaș ne-a motivat"
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care nu l-ar numi la FCSB: "S-a șmecherit, nu mai spune că poți să-i faci echipa!"
Cum arată Nani și cu ce se ocupă acum fostul star de la Manchester United
Decizie cel puțin controversată: cum s-a făcut de râs Holger Rune, număr 11 ATP
