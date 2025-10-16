PSG a dat lovitura! Fotbalistul de 65.000.000 de euro, gata să semneze

PSG a avut un sezon incredibil în 2024/2025 și a câștigat aproape toate trofeele posibile sub comanda lui Luis Enrique.

Echipa pariziană își dorește să repete performanța reușită în stagiunea trecută și vrea să își păstreze jucătorii valoroși pe care îi are în lot.

Willian Pacho va semna prelungirea cu PSG până în 2030



Willian Pacho a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la câștigarea triplei în sezonul trecut, iar jucătorul venit de la Frankfurt în vara din 2024 s-a remarcat în mai multe rânduri.

Ecuadorianul a fost adus de la echipa din Germania în schimbul a 40 de milioane de euro, iar PSG a hotărât să îi prelungească contractul până în 2030 și să îi mărească salariul, conform lequipe.fr.