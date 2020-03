Cel mai mare cosmar al lui Liverpool, tot mai aproape de realizare! Celelalte cluburi din Premier League vor ca sezonul sa se anuleze

Campionatul este momentan suspendat pana pe 30 aprilie, dar sunt sanse mici sa se reia in perioada urmatoare.

Saptamana trecuta, FA a schimbat regula pentru a putea extinde sezonul 2019-2020 pe termen nedefinit, dar tot mai multi conducatori ai cluburilor din Premier League au inceput sa declare ca “nu este timpul pentru sport in acest moment” si doresc sa abandoneze disputarea restului de meciuri ramase pana la finalul editiei actuale. Toate competitiile din Anglia sunt suspendate pana pe 30 aprilie din cauza numarului tot mai mare de imbolnaviri si decese din cauza coronavirusului. Liverpool, liderul campionatului, are un avans de 25 de puncte fata de Manchester City si mai are nevoie de doar doua victorii pentru a se incorona campiona, dupa o pauza de 30 de ani.

Vestea proasta pentru fanii echipei este ca toate ligile mai jos de National Football League North / South (de la Liga a 6-a pana la Liga 20-a) au fost deja anulate, iar un oficial al unui club din Premier League a declarat, sub protectia anonimatului, pentru The Atlantic, ca „este pandemie, este absolut clar ce se va intampla. Daca anulam sezonul si incepem altul nou, atunci vor fi putini pierzatori. Sigur, Liverpool este unul dintre acestia, dar, in marea schema a lucrurilor, sincer, nu conteaza. Trebuie doar sa incepi din nou. Aceasta criza va ajunge sa ne afecteze si mai mult, nu mai este vorba doar despre jucatori sa se intoarca la antrenamente. Oameni mor si spitalele sunt pline, asa ca trebuie sa stam in carantina in urmatoarele doua-trei luni. Aratam ca niste copii bosumflati si ridicoli. Cred cu convingere ca aceasta amanare este gresita si ca trebuie anulat sezonul”.

Pe baza informatiilor pe care le au, conducatorii cred ca nu se va putea juca restul de 9 meciuri nici macar in septembrie, asa ca solutia anularii complete a sezonului si neacordarea titlului de campioana pentru editia 2019-2020 incepe sa devina o certitudine. Pana acum, in Anglia s-au inregistrat peste 12.000 de imbolnaviri si aproape 600 de decese in cauza Covid-19, dar se crede ca acestea vor fi de pana la 10 ori mai multe.