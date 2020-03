Lovitura pe care o pregateste Florentino Perez! Renunta la Mbappe pentru a aduce un star de la Liverpool! Ce suma GIGANTICA poate intra in conturile echipei de pe Anfield

Real Madrid pregateste o mutare fabuloasa.

Jucatorul celor de la Liverpool, Sadio Mane, este noua tinta a celor de la Real Madrid dupa ce PSG vrea cu orice pret sa-l pastreze pe Mbappe la echipa. Zidane vrea sa aduca un plus in ofensiva madrilenilor si a pus ochii pe Sadio Mane, potrivit The Mirror. Mane l-a impresionat pe Zidane prin prestatiile pe care le-a avut in ultimele doua sezoane la Liverpool si i-a transmis acest lucru si lui Florentino Perez care este dispus sa ofere 158 de milioane de euro in schimbul starului de la Liverpool.

Real Madrid 'tell Sadio Mane they want to sign him this summer' https://t.co/GaVQrNOx3X pic.twitter.com/bT22wVMRlh pic.twitter.com/IlTikpT0qq — Real Madrid C.F.⚽ (@rmadridsite) March 15, 2020

In acest sezon, Mane a marcat 18 goluri si a oferit 12 pase decisive in 38 de partide in toate competitiile.