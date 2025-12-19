Oltenii au avut în mâini cele trei puncte, dar două goluri în minutele 98 și 105 le-au spintecat șansele de a obține accederea în play-off-ul pentru optimi din Conference League.



Filipe Coelho, făcut praf după AEK - Craiova: ”Nu se face așa ceva!”



Aurel Țicleanu, fost internațional român cu 47 de prezențe la prima reprezentativă, a avut un discurs dur la adresa lui Filipe Coelho.



Ultima dată scouter la FRF, Țicleanu a explicat că antrenorul echipei din Bănie nu a fost deloc inspirat la ultimele schimbări efectuate.



În actul secund, Carlos Mora a intrat în locul lui Etim (minutul 66), Vali Crețu și Lyes Houri au intrat în locurile lui Ștefan Baiaram și Alex Cicâldău (minutul 80), iar Mogoș și Stevanovic au intrat în locurile lui Anzor și Teles (90+6)



”Nu poți face două schimbări de fundași în minutele 90. Nu schimbi structura unei echipe care a mers bine. Nu se face așa ceva. Nu-l bagi pe Lyes Houri.



Dacă îi dai o sabie, pică pe el. Nu poți merge la luptă cu Houri. Îmi pare rău pentru munca copiilor. Nu se fac schimbările astea.



Știți de ce nu se fac schimbările pe fazele fixe defensive? Pentru că știu omul meu la faza fixă”, a spus Aurel Țicleanu la televiziunea Prima Sport.

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

