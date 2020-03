Primul jucator de la Liverpool care e OUT de la echipa in plina pandemie! Klopp nu mai are nevoie de serviciile sale si il trimite in La Liga pe o suma low-cost

Un jucator pleaca de la Liverpool.

Mijlocasul ofensiv al celor de la Liverpool, Xherdan Shaqiri este foarte aproape sa plece de la Liverpool, potrivit celor de la Football Insider. Shaqiri a fost pus pe lista de transferuri de catre antrenorul echipei, Jurgen Klopp, iar potrivir sursei citate, Sevilla este interesata de serviciile sale.

Sevilla este gata sa plateasca 30 de milioane de euro pentru Shaqiri. Fotbalistul se afla la Liverpool din vara anului 2018. A fost transferat de la Stoke City, in schimbul a 14,7 milioane de euro. Pana in acest moment, Shaqiri a jucat in 40 de meciuri pentru Liverpool, a marcat 7 goluri si a oferit 5 assist-uri in tricoul cormoranilor.

20 de milioane de euro este cota lui Shaqiri in acest moment, pe transfermarkt.com